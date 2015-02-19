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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Милик 35
1:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 23:05 МСК
19.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
22
Силлессен
Яспер Силлессен
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
25
Сереро
Тхулани Сереро
71
18
Классен
Дэви Классен
82
36
Базур
Рихедли Базур
90
19
Милик
Аркадиуш Милик
35'
35'
90
43
Кишна
Рикардо Кишна
74
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
42
Ридевальд
Хайро Ридевальд
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
23
Тете
Кенни Тете
20
Шоне
Лассе Шоне
21
Живкович
Ришайро Живкович
Легия
мин
16
Масловски
Михал Масловски
90
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
2
Жуниор
Досса Жуниор
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
21
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
6
Гильерме
Гильерме
90
70
Са
Орланду Са
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
33
Жиро
Михал Жиро
90
Запасные
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
15
Астис
Иньяки Астис
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
17
Бржишки
Томаш Бржишки
23
Пинту
Элиу Пинту
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Косецки
Якуб Косецки