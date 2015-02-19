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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 46
Дост 63
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 21:00 МСК
19.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Алон Йефет
Алон Йефет
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
8
Виейринья
Виейринья
89
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
10
Хант
Аарон Хант
41
14
Шюррле
Андре Шюррле
79
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
12
Дост
Бас Дост
46'
63'
46', 63'
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
30
Зегуйн
Пауль Зегуйн
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
24
Росель
Ориоль Росель
80
41
Соареш
Седрик Соареш
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
4
Джефферсон
Джефферсон
90
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
90
23
Силва
Адриен Силва
90
18
Каррильо
Андре Каррильо
70
17
Мариу
Жоау Мариу
90
77
Нани
Нани
90
10
Монтеро
Фреди Монтеро
80
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
29
Сарр
Мухамаду-Наби Сарр
33
Сильва
Хонатан Сильва
28
Мартинш
Андре Мартинш
11
Капель
Диего Капель
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
19
Танака
Дзюня Танака