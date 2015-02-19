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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Деулофеу 70
1:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
19 февр. 2015, 23:05 МСК
19.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
19
Банега
Эвер Банега
88
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
55
12
Иборра
Висенте Иборра
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Барбоса
Мариано Барбоса
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
17
Суарес
Денис Суарес
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
70'
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
39
Штранцль
Мартин Штранцль
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
15
Домингес
Альваро Домингес
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
34
Джака
Гранит Джака
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
26
Азар
Торган Азар
90
11
Раффаэл
Раффаэл
79
31
Хргота
Бранимир Хргота
69
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
4
Брауверс
Роел Брауверс
27
Корб
Юлиан Корб
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
7
Херрманн
Патрик Херрманн
8
Траоре
Ибрахима Траоре
10
Крузе
Макс Крузе