Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 25
Лукаку 30
Миральяс 42
3:1
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Жуниор 14
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
26 февр. 2015, 23:05 МСК
26.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
30
Алькарас
Антолин Алькарас
90
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Гибсон
Даррон Гибсон
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
61
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
80
11
Миральяс
Кевин Миральяс
42'
42'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
30'
25'
30'
25'
49
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
27
Браунинг
Таяс Браунинг
21
Осман
Леон Осман
17
Бешич
Мухамед Бешич
20
Баркли
Росс Баркли
9
Коне
Аруна Коне
Янг Бойз
мин
1
Вельфли
Марко Вельфли
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
57
21
Роша
Ален Роша
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
14'
14'
90
19
Сарате
Гонсало Сарате
90
99
Оаро
Гийом Оаро
90
31
Кубо
Юя Кубо
77
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
68
Запасные
18
Мвого
Ивон Мвого
93
Бюрки
Марко Бюрки
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
11
Штеффен
Ренато Штеффен
16
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
9
Герндт
Александер Герндт
7
Афум
Самуэль Афум