Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 25
Лукаку 30
Миральяс 42
3:1
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Жуниор 14
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
26 февр. 2015, 23:05 МСК
26.02.2015, 23:05 МСК
четверг
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
30
Алькарас
Антолин Алькарас
90
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Гибсон
Даррон Гибсон
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
61
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
80
11
Миральяс
Кевин Миральяс
42'
42'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
30'
25'
30'
25'
49
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
27
Браунинг
Таяс Браунинг
21
Осман
Леон Осман
17
Бешич
Мухамед Бешич
20
Баркли
Росс Баркли
9
Коне
Аруна Коне
Янг Бойз
мин
1
Вельфли
Марко Вельфли
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
57
21
Роша
Ален Роша
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
14'
14'
90
19
Сарате
Гонсало Сарате
90
99
Оаро
Гийом Оаро
90
31
Кубо
Юя Кубо
77
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
68
Запасные
18
Мвого
Ивон Мвого
93
Бюрки
Марко Бюрки
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
11
Штеффен
Ренато Штеффен
16
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
9
Герндт
Александер Герндт
7
Афум
Самуэль Афум