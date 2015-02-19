Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 10
1:4
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 24
Коулмен 28
Лукаку 39
Лукаку 58
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
19 февр. 2015, 21:00 МСК
19.02.2015, 21:00 МСК
четверг
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
14
Гаич
Милан Гаич
70
0
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
79
99
Оаро
Гийом Оаро
10'
10'
90
31
Кубо
Юя Кубо
90
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Роша
Ален Роша
93
Бюрки
Марко Бюрки
23
Суттер
Скотт Суттер
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
16
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
0
Герндт
Александер Герндт
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
26
Стоунс
Джон Стоунс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
28'
28'
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
69
8
Овьедо
Брайан Овьедо
58
20
Баркли
Росс Баркли
90
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
58'
39'
24'
58', 39', 24'
85
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
30
Алькарас
Антолин Алькарас
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
27
Атсу
Кристиан Атсу