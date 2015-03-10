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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Порту
Порту
Браими 14
Эррера 47
Каземиро 56
Абубакар 76
4:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
10 марта 2015, 22:45 МСК
10.03.2015, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
92
26
Сандро
Алекс Сандро
92
5
Маркано
Иван Маркано
92
4
Майкон
Майкон
92
2
Данило
Данило
21
8
Браими
Ясин Браими
14'
14'
74
6
Каземиро
Каземиро
56'
56'
92
16
Эррера
Эктор Эррера
47'
47'
92
15
Эвандро
Эвандро
79
11
Тельо
Кристиан Тельо
92
99
Абубакар
Венсан Абубакар
76'
76'
92
Запасные
1
Элтон
Элтон
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
30
Торрес
Оливер Торрес
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
92
19
Сафари
Беранг Сафари
92
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
92
16
Шер
Фабиан Шер
58
34
Джака
Таулант Джака
92
11
Гаши
Шкелзен Гаши
77
20
Фрай
Фабиан Фрай
62
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
92
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
92
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
92
9
Штреллер
Марко Штреллер
92
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
4
Дежен
Филипп Дежен
5
Айети
Арлинд Айети
3
Траоре
Адама Траоре
39
Калла
Давиде Калла
36
Эмболо
Брель Эмболо
14
Какитани
Йоширо Какитани