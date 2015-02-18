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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Базель
Базель
Гонсалес 11
1:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Порту
Порту
Данило 79
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
18 февр. 2015, 22:45 МСК
18.02.2015, 22:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
95
19
Сафари
Беранг Сафари
95
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
95
17
Сухи
Марек Сухи
95
34
Джака
Таулант Джака
95
11
Гаши
Шкелзен Гаши
83
20
Фрай
Фабиан Фрай
95
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
95
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
95
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
11'
11'
23
9
Штреллер
Марко Штреллер
63
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
4
Дежен
Филипп Дежен
5
Айети
Арлинд Айети
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
24
Хамуди
Ахмед Хамуди
39
Калла
Давиде Калла
36
Эмболо
Брель Эмболо
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
95
26
Сандро
Алекс Сандро
95
5
Маркано
Иван Маркано
95
4
Майкон
Майкон
95
2
Данило
Данило
79'
79'
95
8
Браими
Ясин Браими
61
6
Каземиро
Каземиро
95
30
Торрес
Оливер Торрес
68
16
Эррера
Эктор Эррера
95
11
Тельо
Кристиан Тельо
81
9
Мартинес
Джексон Мартинес
95
Запасные
1
Элтон
Элтон
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
15
Эвандро
Эвандро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
99
Абубакар
Венсан Абубакар