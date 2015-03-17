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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Монако
Монако
0:2
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 35
Рэмзи 77
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
17 марта 2015, 22:45 МСК
17.03.2015, 22:45 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
95
3
Курзава
Лайвен Курзава
95
5
Абденнур
Аймен Абденнур
95
13
Уоллес
Уоллес
95
38
Фабиньо
Фабиньо
95
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
58
28
Тулалан
Жереми Тулалан
95
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
95
8
Моутинью
Жоао Моутинью
95
7
Дирар
Набиль Дирар
86
10
Бербатов
Димитар Бербатов
68
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
38
Туре
Алмами Туре
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
15
Силва
Бернарду Силва
12
Карвальо
Матеус Карвальо
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
95
18
Монреаль
Начо Монреаль
82
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
95
6
Косиельни
Лоран Косиельни
95
39
Бельерин
Эктор Бельерин
95
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
69
34
Коклен
Франсис Коклен
61
19
Касорла
Санти Касорла
95
11
Озил
Месут Озил
95
17
Санчес
Алексис Санчес
95
12
Жиру
Оливье Жиру
35'
35'
95
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
20
Фламини
Матье Фламини
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
77'
14
Уолкотт
Тео Уолкотт