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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Окслэд-Чемберлен 90
1:3
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Монако
Монако
Кондогбиа 37
Бербатов 54
Феррейра-Карраско 90
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
25 февр. 2015, 22:45 МСК
25.02.2015, 22:45 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
95
3
Гиббс
Киран Гиббс
95
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
95
6
Косиельни
Лоран Косиельни
95
39
Бельерин
Эктор Бельерин
95
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
95
34
Коклен
Франсис Коклен
68
19
Касорла
Санти Касорла
80
11
Озил
Месут Озил
95
17
Санчес
Алексис Санчес
95
12
Жиру
Оливье Жиру
59
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
18
Монреаль
Начо Монреаль
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
7
Росицки
Томаш Росицки
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90'
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
95
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
95
5
Абденнур
Аймен Абденнур
95
13
Уоллес
Уоллес
95
38
Туре
Алмами Туре
95
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
83
8
Моутинью
Жоао Моутинью
95
2
Фабиньо
Фабиньо
95
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
37'
37'
95
7
Дирар
Набиль Дирар
81
10
Бербатов
Димитар Бербатов
54'
54'
74
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
3
Курзава
Лайвен Курзава
34
Диалло
Абду Диалло
25
Траоре
Ален Траоре
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90'
15
Силва
Бернарду Силва