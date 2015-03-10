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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 23
Роналду 44
Бензема 52
3:4
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фукс 19
Хунтелаар 39
Сане 56
Хунтелаар 84
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
10 марта 2015, 22:45 МСК
10.03.2015, 22:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
94
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
59
3
Пепе
Пепе
94
2
Варан
Рафаэль Варан
94
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
82
7
Роналду
Криштиану Роналду
23'
44'
23', 44'
94
6
Хедира
Сами Хедира
58
8
Кроос
Тони Кроос
94
23
Иско
Иско
94
11
Бэйл
Гарет Бэйл
94
9
Бензема
Карим Бензема
52'
52'
94
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
12
Марсело
Марсело
18
Начо
Начо
19
Модрич
Лука Модрич
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе
Шальке-04
мин
40
Велленройтер
Тимон Велленройтер
94
23
Фукс
Кристиан Фукс
19'
19'
94
32
Матип
Жоэль Матип
94
33
Настасич
Матия Настасич
94
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
94
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
80
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
94
12
Хегер
Марко Хегер
57
7
Майер
Макс Майер
94
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
28
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
39'
84'
39', 84'
94
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
22
Учида
Ацуто Учида
24
Айхан
Каан Айхан
39
Керер
Тило Керер
8
Горецка
Леон Горецка
35
Соботтка
Марсель Соботтка
19
Сане
Лерой Сане
56'