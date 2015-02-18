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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:2
прошлый матч 4 : 3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 26
Марсело 78
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
18 февр. 2015, 22:45 МСК
18.02.2015, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
40
Велленройтер
Тимон Велленройтер
93
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
93
32
Матип
Жоэль Матип
93
33
Настасич
Матия Настасич
93
15
Аого
Деннис Аого
93
12
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
56
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
93
12
Хегер
Марко Хегер
79
22
Учида
Ацуто Учида
93
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
93
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
32
Запасные
28
Веткло
Кристиан Веткло
23
Фукс
Кристиан Фукс
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
24
Айхан
Каан Айхан
27
Барнетта
Транкильо Барнетта
7
Майер
Макс Майер
36
Платте
Феликс Платте
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
93
12
Марсело
Марсело
78'
78'
93
3
Пепе
Пепе
93
2
Варан
Рафаэль Варан
93
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
81
7
Роналду
Криштиану Роналду
26'
26'
93
16
Силва
Лукас Силва
93
8
Кроос
Тони Кроос
93
23
Иско
Иско
84
11
Бэйл
Гарет Бэйл
93
9
Бензема
Карим Бензема
77
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
18
Начо
Начо
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
26
Медран
Альваро Медран
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе