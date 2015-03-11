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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 4
Боатенг 32
Рибери 49
Мюллер 50
Бадштубер 62
Левандовски 74
Гетце 87
7:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
11 марта 2015, 22:45 МСК
11.03.2015, 22:45 МСК
среда
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
92
27
Алаба
Давид Алаба
92
17
Боатенг
Джером Боатенг
32'
32'
92
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
62'
62'
66
13
Рафинья
Рафинья
92
7
Рибери
Франк Рибери
49'
49'
57
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
92
25
Мюллер
Томас Мюллер
50'
4'
50'
4'
92
19
Гетце
Марио Гетце
87'
87'
92
10
Роббен
Арьен Роббен
18
9
Левандовски
Роберт Левандовски
74'
74'
92
Запасные
23
Рейна
Пепе Рейна
4
Данте
Данте
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
18
Бернат
Хуан Бернат
21
Лам
Филипп Лам
20
Роде
Себастьян Роде
14
Писарро
Клаудио Писарро
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
92
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
92
5
Кучер
Александр Кучер
92
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
92
33
Срна
Дарио Срна
92
28
Тайсон
Тайсон
9
6
Степаненко
Тарас Степаненко
92
8
Фред
Фред
92
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
69
20
Коста
Дуглас Коста
77
29
Адриано
Луис Адриано
92
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
38
Кривцов
Сергей Кривцов
77
Илсиньо
Илсиньо
89
Дентиньо
Дентиньо
17
Фернандо
Фернандо
21
Гладкий
Александр Гладкий
7
Нем
Веллингтон Нем