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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:0
прошлый матч 0 : 7
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
17 февр. 2015, 22:45 МСК
17.02.2015, 22:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
93
13
Шевчук
Вячеслав Шевчук
93
5
Кучер
Александр Кучер
93
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
93
33
Срна
Дарио Срна
93
28
Тайсон
Тайсон
83
17
Фернандо
Фернандо
93
8
Фред
Фред
93
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
93
20
Коста
Дуглас Коста
77
29
Адриано
Луис Адриано
88
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
38
Кривцов
Сергей Кривцов
66
Азеведо
Марсио Азеведо
77
Илсиньо
Илсиньо
11
Марлос
Марлос
21
Гладкий
Александр Гладкий
7
Нем
Веллингтон Нем
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
93
13
Рафинья
Рафинья
93
17
Боатенг
Джером Боатенг
93
27
Алаба
Давид Алаба
93
7
Рибери
Франк Рибери
93
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
93
3
Алонсо
Хаби Алонсо
93
18
Бернат
Хуан Бернат
93
19
Гетце
Марио Гетце
74
10
Роббен
Арьен Роббен
93
25
Мюллер
Томас Мюллер
68
Запасные
23
Рейна
Пепе Рейна
22
Штарке
Том Штарке
4
Данте
Данте
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
30
Вайзер
Митчелл Вайзер
20
Роде
Себастьян Роде
9
Левандовски
Роберт Левандовски