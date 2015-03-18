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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 3
Мората 70
Тевес 79
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
18 марта 2015, 22:45 МСК
18.03.2015, 22:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
46
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
6
Бендер
Свен Бендер
64
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
64
23
Кампль
Кевин Кампль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
22
Лангерак
Митчелл Лангерак
21
Кирх
Оливер Кирх
5
Кель
Себастьян Кель
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
7
Кагава
Синдзи Кагава
9
Иммобиле
Чиро Иммобиле
20
Рамос
Адриан Рамос
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Погба
Поль Погба
27
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
10
Тевес
Карлос Тевес
3'
79'
3', 79'
81
9
Мората
Альваро Мората
70'
70'
78
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Барцальи
Андреа Барцальи
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
32
Матри
Алессандро Матри
14
Льоренте
Фернандо Льоренте