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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 13
Мората 43
2:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 18
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
24 февр. 2015, 22:45 МСК
24.02.2015, 22:45 МСК
вторник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
93
33
Эвра
Патрис Эвра
93
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
93
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
93
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
93
6
Погба
Поль Погба
93
21
Пирло
Андреа Пирло
37
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
93
23
Видаль
Артуро Видаль
86
10
Тевес
Карлос Тевес
13'
13'
88
9
Мората
Альваро Мората
43'
43'
93
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
4
Касерес
Мартин Касерес
20
Падоин
Симоне Падоин
37
Перейра
Роберто Перейра
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Коман
Кингсли Коман
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
93
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
93
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
93
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
46
26
Пищек
Лукаш Пищек
31
11
Ройс
Марко Ройс
18'
18'
93
18
Шахин
Нури Шахин
93
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
93
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
93
9
Иммобиле
Чиро Иммобиле
75
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
93
Запасные
22
Лангерак
Митчелл Лангерак
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
21
Кирх
Оливер Кирх
5
Кель
Себастьян Кель
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
7
Кагава
Синдзи Кагава
20
Рамос
Адриан Рамос