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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суарес 27
1:0
( 3 : 2)
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
17 марта 2015, 22:45 МСК
17.03.2015, 22:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
22
18
Гамес
Хесус Гамес
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
4
Суарес
Марио Суарес
27'
27'
90
6
Коке
Коке
90
22
Кани
Кани
46
10
Туран
Арда Туран
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
82
Запасные
13
Облак
Ян Облак
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
14
Габи
Габи
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес
11
Хименес
Рауль Хименес
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
75
8
Бендер
Ларс Бендер
104
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
9
Дрмич
Йосип Дрмич
68
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
17
Бениш
Себастьян Бениш
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
6
Рольфес
Симон Рольфес
3
Райнарц
Штефан Райнарц
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
19
Брандт
Юлиан Брандт