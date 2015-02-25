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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Чалханоглу 57
1:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
25 февр. 2015, 22:45 МСК
25.02.2015, 22:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
94
18
Венделл
Венделл
94
5
Спахич
Эмир Спахич
94
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
94
13
Хильберт
Роберто Хильберт
94
7
Сон
Хын-Мин Сон
94
8
Бендер
Ларс Бендер
68
27
Кастро
Гонсало Кастро
94
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
57'
57'
86
38
Беллараби
Карим Беллараби
94
9
Дрмич
Йосип Дрмич
80
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
17
Бениш
Себастьян Бениш
26
Донати
Джулио Донати
6
Рольфес
Симон Рольфес
3
Райнарц
Штефан Райнарц
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
19
Брандт
Юлиан Брандт
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
94
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
37
2
Годин
Диего Годин
94
23
Миранда
Жоао Миранда
94
20
Хуанфран
Хуанфран
94
7
Гризманн
Антуан Гризманн
94
14
Габи
Габи
94
5
Тиагу
Тиагу
94
17
Ньигес
Сауль Ньигес
42
10
Туран
Арда Туран
64
9
Манджукич
Марио Манджукич
94
Запасные
18
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Кани
Кани
4
Суарес
Марио Суарес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес