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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Легия
Варшава
Озтюрк 22
Са 56
2:0
Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Кенн Хансен
Кенн Хансен
Главный Судья
Составы
Легия
мин
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
15
Астис
Иньяки Астис
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
21
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
8
Дуда
Ондрей Дуда
88
6
Гильерме
Гильерме
90
70
Са
Орланду Са
56'
56'
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
86
33
Жиро
Михал Жиро
34
Запасные
91
Ялоха
Конрад Ялоха
5
Ветеска
Матеуш Ветеска
23
Пинту
Элиу Пинту
31
Белик
Крыстиан Белик
14
Швох
Матеуш Швох
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Косецки
Якуб Косецки
Трабзонспор
мин
26
Озтюрк
Фатих Озтюрк
22'
22'
90
11
Констан
Кевин Констан
90
4
Демир
Айкут Демир
90
21
Белкалем
Эссаид Белкалем
90
77
Низам
Муса Низам
90
3
Босингва
Жозе Босингва
90
38
Дурсун
Салих Дурсун
46
8
Экичи
Мехмет Экичи
90
9
Йилмаз
Сефа Йилмаз
86
7
Кардосо
Оскар Кардосо
90
86
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
90
Запасные
13
Демир
Ибрахим Демир
32
Эрдоган
Юсуф Эрдоган
68
Доган
Исхак Доган
20
Айдогду
Сонер Айдогду
66
Атик
Фатих Атик