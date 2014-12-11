Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Марин 87
1:2
Матч завершен
Динамо
Минск
Концевой 39
Николич 55
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Павел Кристиан Балай
Павел Кристиан Балай
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
59
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
6
Варгас
Хуан Варгас
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Марин
Марко Марин
87'
87'
90
23
Лаццари
Андреа Лаццари
90
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
33
Гомес
Марио Гомес
46
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
24
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
28
Алонсо
Маркос Алонсо
34
Манчини
Джанлука Манчини
7
Писарро
Давид Писарро
72
Иличич
Йосип Иличич
43
Минелли
Симоне Минелли
34
Бангу
Лузаядио Бангу
Динамо
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
26
Концевой
Сергей Концевой
39'
39'
90
88
Адамович
Ненад Адамович
68
3
Молош
Дмитрий Молош
90
6
Политевич
Сергей Политевич
90
20
Веретило
Олег Веретило
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
2
Воронков
Игорь Воронков
78
4
Симович
Слободан Симович
90
10
Николич
Неманья Николич
55'
55'
90
9
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
16
Карпович
Сергей Карпович
17
Бангура
Умару Бангура
24
Быков
Артем Быков
15
Удоджи
Чигози Удоджи
23
Яроцкий
Ярослав Яроцкий
11
Диоманде
Адама Диоманде