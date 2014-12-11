Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:2
Матч завершен
Динамо
Киев
Ярмоленко 70
Ленс 90
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Стяуа
мин
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
8
Филип
Лучан Филип
78
4
Шукала
Лукаш Шукала
90
33
Варела
Фернандо Варела
90
6
Папп
Паул Папп
90
10
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
78
55
Бурчану
Александру Бурчану
60
11
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
18
Сынмэртян
Лучан Сынмэртян
90
7
Кипчиу
Александру Кипчиу
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
14
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
5
Лукин
Срджан Лукин
77
Попа
Адриан Попа
2
Бреевелд
Никандро Бреевелд
97
Вылчану
Роберт Вылчану
25
Русеску
Раул Русеску
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
20
Гусев
Олег Гусев
90
7
Ленс
Джермейн Ленс
90'
90'
90
4
Велозу
Мигель Велозу
65
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
90
Бельханда
Юнес Бельханда
81
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
70'
70'
90
22
Кравец
Артем Кравец
79
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
2
Данило Силва
Данило Силва
9
Безус
Роман Безус
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
29
Буяльский
Виталий Буяльский
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик