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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Минск
0:2
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Атанасиадис 82
Атанасиадис 88
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 21:00 МСК
27.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
35
Игнатович
Сергей Игнатович
90
16
Карпович
Сергей Карпович
90
26
Концевой
Сергей Концевой
90
88
Адамович
Ненад Адамович
90
6
Политевич
Сергей Политевич
90
20
Веретило
Олег Веретило
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
4
Симович
Слободан Симович
90
10
Николич
Неманья Николич
90
15
Удоджи
Чигози Удоджи
74
9
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
81
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
3
Молош
Дмитрий Молош
2
Воронков
Игорь Воронков
19
Залеский
Андрей Залеский
24
Быков
Артем Быков
23
Яроцкий
Ярослав Яроцкий
11
Диоманде
Адама Диоманде
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
32
Цандарис
Фанис Цандарис
90
5
Рац
Рэзван Рац
90
15
Витор
Мигел Витор
90
4
Кацикас
Гиоргос Кацикас
28
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
26
Каце
Эргис Каце
90
10
Перейра
Факундо Перейра
90
14
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
46
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
82'
88'
82', 88'
89
Запасные
1
Итандж
Шарлес Итандж
21
Спиропулос
Никос Спиропулос
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
70
Кициу
Стелиос Кициу
40
Мартенс
Маартен Мартенс
7
Голаса
Эйял Голаса
9
Пападопулос
Димитриос Пападопулос