Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Паскуаль 88
1:1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Мартенс 81
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Себастьен Дельферье
Себастьен Дельферье
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
88'
88'
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
86
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
6
Варгас
Хуан Варгас
70
7
Писарро
Давид Писарро
90
32
Лаццари
Андреа Лаццари
58
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
33
Гомес
Марио Гомес
90
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
1
Нето
Нето
28
Алонсо
Маркос Алонсо
34
Манчини
Джанлука Манчини
20
Валеро
Борха Валеро
5
Бадель
Милан Бадель
8
Марин
Марко Марин
30
Бабакар
Хума Бабакар
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
32
Цандарис
Фанис Цандарис
90
21
Спиропулос
Никос Спиропулос
90
15
Витор
Мигел Витор
90
70
Кициу
Стелиос Кициу
90
4
Кацикас
Гиоргос Кацикас
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
7
Голаса
Эйял Голаса
90
10
Перейра
Факундо Перейра
46
14
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
71
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
Запасные
1
Итандж
Шарлес Итандж
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
24
Позацидис
Стелиос Позацидис
8
Мадуро
Хедвигес Мадуро
40
Мартенс
Маартен Мартенс
81'
18
Кулурис
Эфтимиос Кулурис