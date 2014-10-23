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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 38
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 20:00 МСК
23.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
32
Цандарис
Фанис Цандарис
90
5
Рац
Рэзван Рац
90
15
Витор
Мигел Витор
90
4
Кацикас
Гиоргос Кацикас
90
2
Скондрас
Яннис Скондрас
11
6
Циолис
Александрос Циолис
90
26
Каце
Эргис Каце
90
10
Перейра
Факундо Перейра
54
14
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
81
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
Запасные
1
Итандж
Шарлес Итандж
21
Спиропулос
Никос Спиропулос
70
Кициу
Стелиос Кициу
8
Мадуро
Хедвигес Мадуро
40
Мартенс
Маартен Мартенс
7
Голаса
Эйял Голаса
9
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
2
Ричардс
Майка Ричардс
90
6
Варгас
Хуан Варгас
38'
38'
90
20
Валеро
Борха Валеро
66
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
78
16
Куртич
Ясмин Куртич
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
57
Запасные
1
Нето
Нето
2
Гонсало
Гонсало
28
Алонсо
Маркос Алонсо
10
Аквилани
Альберто Аквилани
8
Марин
Марко Марин
32
Лаццари
Андреа Лаццари
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо