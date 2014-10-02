Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
0:1
Матч завершен
Легия
Варшава
Кухарчик 16
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Трабзонспор
мин
1
Киврак
Онур Реджер Киврак
65
11
Констан
Кевин Констан
90
21
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
6
Меджани
Карл Меджани
90
21
Белкалем
Эссаид Белкалем
90
77
Низам
Муса Низам
90
3
Босингва
Жозе Босингва
90
66
Атик
Фатих Атик
46
8
Экичи
Мехмет Экичи
76
7
Кардосо
Оскар Кардосо
90
28
Уорис
Маджид Уорис
90
Запасные
26
Озтюрк
Фатих Озтюрк
38
Дурсун
Салих Дурсун
32
Эрдоган
Юсуф Эрдоган
61
Явру
Зеки Явру
68
Доган
Исхак Доган
9
Йилмаз
Сефа Йилмаз
86
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
Легия
мин
17
Бржишки
Томаш Бржишки
90
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
2
Жуниор
Досса Жуниор
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
32
Радович
Мирослав Радович
90
21
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
8
Дуда
Ондрей Дуда
90
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
16'
16'
90
33
Жиро
Михал Жиро
90
Запасные
91
Ялоха
Конрад Ялоха
15
Астис
Иньяки Астис
4
Левчук
Игор Левчук
23
Пинту
Элиу Пинту
31
Белик
Крыстиан Белик
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Косецки
Якуб Косецки