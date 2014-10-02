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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Минск
0:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Аквилани 33
Иличич 61
Бернардески 67
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
35
Игнатович
Сергей Игнатович
90
21
Фигередо
Эрнан Фигередо
62
26
Концевой
Сергей Концевой
90
88
Адамович
Ненад Адамович
86
3
Молош
Дмитрий Молош
90
20
Веретило
Олег Веретило
90
17
Бангура
Умару Бангура
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
88
2
Воронков
Игорь Воронков
90
10
Николич
Неманья Николич
90
11
Диоманде
Адама Диоманде
90
Запасные
12
Хутко
Максим Хутко
16
Карпович
Сергей Карпович
19
Залеский
Андрей Залеский
23
Яроцкий
Ярослав Яроцкий
30
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин
5
Никитин
Евгений Никитин
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
2
Ричардс
Майка Ричардс
41
6
Варгас
Хуан Варгас
90
20
Валеро
Борха Валеро
60
10
Аквилани
Альберто Аквилани
33'
33'
46
14
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
61'
61'
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
67'
67'
90
Запасные
1
Нето
Нето
28
Алонсо
Маркос Алонсо
34
Манчини
Джанлука Манчини
7
Писарро
Давид Писарро
32
Лаццари
Андреа Лаццари
27
Куртич
Ясмин Куртич
30
Бабакар
Хума Бабакар