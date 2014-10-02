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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Киев
Ярмоленко 39
Кравец 65
Теодорчик 90
3:1
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Русеску 88
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
23
Рыбка
Александр Рыбка
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
24
Вида
Домагой Вида
90
7
Ленс
Джермейн Ленс
83
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
72
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
90
Бельханда
Юнес Бельханда
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
39'
39'
90
22
Кравец
Артем Кравец
65'
65'
89
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
34
Хачериди
Евгений Хачериди
20
Гусев
Олег Гусев
4
Велозу
Мигель Велозу
45
Калитвинцев
Владислав Калитвинцев
17
Буяльский
Виталий Буяльский
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
90'
Стяуа
мин
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
14
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
90
4
Шукала
Лукаш Шукала
90
33
Варела
Фернандо Варела
90
33
Папп
Паул Папп
90
10
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
90
18
Сынмэртян
Лучан Сынмэртян
90
11
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
9
Янку
Габриэл Янку
56
7
Кипчиу
Александру Кипчиу
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
8
Филип
Лучан Филип
26
Нягу
Ионуц Нягу
12
Станчу
Николае Станчу
21
Бреевелд
Никандро Бреевелд
25
Русеску
Раул Русеску
88'
19
Лемнару
Валентин Лемнару