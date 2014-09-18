Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Николич 4
Атанасиадис 11
Атанасиадис 17
Атанасиадис 28
Пападопулос 50
Цандарис 89
6:1
Матч завершен
Динамо
Минск
Адамович 80
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
18 сент. 2014, 22:05 МСК
18.09.2014, 22:05 МСК
четверг
Маттиас Гестраниус
Маттиас Гестраниус
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
32
Цандарис
Фанис Цандарис
89'
89'
90
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
5
Рац
Рэзван Рац
72
15
Витор
Мигел Витор
90
4
Кацикас
Гиоргос Кацикас
90
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
11
Мак
Роберт Мак
46
26
Каце
Эргис Каце
90
14
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
11'
17'
28'
11', 17', 28'
67
Запасные
50
Якумис
Астериос Якумис
21
Спиропулос
Никос Спиропулос
70
Кициу
Стелиос Кициу
24
Позацидис
Стелиос Позацидис
11
Мартенс
Маартен Мартенс
7
Голаса
Эйял Голаса
9
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
50'
Динамо
мин
16
Карпович
Сергей Карпович
90
30
Гутор
Александр Гутор
90
6
Политевич
Сергей Политевич
90
20
Веретило
Олег Веретило
90
17
Бангура
Умару Бангура
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
2
Воронков
Игорь Воронков
57
4
Симович
Слободан Симович
90
10
Николич
Неманья Николич
4'
4'
90
15
Удоджи
Чигози Удоджи
88
9
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
33
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
3
Молош
Дмитрий Молош
26
Концевой
Сергей Концевой
88
Адамович
Ненад Адамович
80'
11
Диоманде
Адама Диоманде
21
Фигередо
Эрнан Фигередо
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин