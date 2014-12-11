Матч завершен
Наполи
Неаполь
3:0
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Составы