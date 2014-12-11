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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 75
Штеффен 90
2:0
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
14
Гаич
Милан Гаич
89
23
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90'
90'
90
99
Оаро
Гийом Оаро
75'
75'
90
31
Кубо
Юя Кубо
82
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
64
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Роша
Ален Роша
23
Суттер
Скотт Суттер
10
Костанцо
Морено Костанцо
19
Сарате
Гонсало Сарате
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
7
Афум
Самуэль Афум
Спарта
мин
1
Штех
Марек Штех
90
7
Прикрыл
Томаш Прикрыл
60
25
Холек
Марио Холек
90
16
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
81
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
25
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
16
Докал
Борек Докал
90
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
86
Запасные
31
Ворел
Войтех Ворел
15
Ковач
Радослав Ковач
4
Швейдик
Ондрей Швейдик
17
Вацек
Камил Вацек
18
Конате
Тьемоко Конате
29
Беднар
Роман Беднар
49
Шик
Патрик Шик