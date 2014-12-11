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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лаборде 30
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Иштван Ковач
Иштван Ковач
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
90
30
Алькарас
Антолин Алькарас
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
27
Браунинг
Таяс Браунинг
89
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
35
МакАлени
Конор МакАлени
79
46
Ледсон
Райан Ледсон
90
27
Атсу
Кристиан Атсу
10
9
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
45
Гриффитс
Расселл Гриффитс
43
Кенни
Джонджо Кенни
50
Джонс
Гетин Джонс
51
Доуэлл
Киран Доуэлл
39
Грант
Конор Грант
46
Уилльямс
Джо Уилльямс
41
Лонг
Крис Лонг
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
30'
30'
72
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
11
Измайлов
Марат Измайлов
90
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
71
Кузьмичёв
Дмитрий Кузьмичёв
81
Нестеренко
Евгений Нестеренко
83
Старков
Максим Старков
42
Новак
Дмитрий Новак
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
76
Агеев
Александр Агеев