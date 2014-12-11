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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
0:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Виейринья 45
Родригес 65
Родригес 89
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Халис Озкахья
Халис Озкахья
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
67
14
Кьер
Симон Кьер
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
15
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
83
20
Мендес
Райан Мендес
67
27
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
22
Розегнал
Давид Розегнал
12
Мейте
Суалихо Мейте
34
Траоре
Адама Траоре
9
Роделен
Ронни Роделен
26
Ру
Нолан Ру
11
Фрай
Михаэль Фрай
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
65'
89'
65'
89'
90
8
Виейринья
Виейринья
45'
45'
58
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
9
Перишич
Иван Перишич
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
85
11
Олич
Ивица Олич
46
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
19
Маланда
Жуниор Маланда
12
Дост
Бас Дост