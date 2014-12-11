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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Суарес 20
1:0
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
13
Бету
Бету
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
23
Коке
Коке
77
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
17
Суарес
Денис Суарес
20'
20'
60
20
Витоло
Витоло
90
9
Бакка
Карлос Бакка
66
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
22
Видаль
Алейш Видаль
14
Аспас
Яго Аспас
7
Гамейро
Кевин Гамейро
5
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Риека
мин
25
Варгич
Иван Варгич
90
16
Мочинич
Иван Мочинич
76
20
Квржич
Зоран Квржич
67
88
Мойзес
Мойзес
71
11
Томечак
Иван Томечак
90
19
Самарджич
Мирал Самарджич
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
15
Митрович
Матей Митрович
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
10
Шарбини
Анас Шарбини
90
91
Крамарич
Андрей Крамарич
90
Запасные
32
Прскало
Андрей Прскало
0
Лима
Рубен Лима
13
Лешкович
Марко Лешкович
24
Бертоша
Матео Бертоша
14
Цвиянович
Горан Цвиянович
89
Югович
Ведран Югович
28
Иванчич
Йосип Иванчич