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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
0:3
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Торнстра 16
Бутьюс 60
Ману 88
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
11 дек. 2014, 23:05 МСК
11.12.2014, 23:05 МСК
четверг
Алон Йефет
Алон Йефет
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
14
Оно
Юджи Оно
73
1
Кавашима
Эиджи Кавашима
90
27
Андраде
Дарвин Андраде
90
6
Киман
Лоран Киман
90
24
Фьоре
Корентин Фьоре
90
8
Стам
Ронни Стам
90
67
Луманза
Тортоль Луманза
90
25
Луи
Джефф Луи
90
4
Фати
Рикардо Фати
61
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
61
32
Уотт
Тони Уотт
90
Запасные
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
21
Эно
Эйонг Эно
15
де Сар
Жульен де Сар
17
Милошевич
Дени Милошевич
23
Требель
Адриан Требель
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
Фейеноорд
мин
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
5
Конголо
Теренс Конголо
67
22
ван Бик
Свен ван Бик
90
25
Вауденберг
Лукас Вауденберг
90
22
Булахруз
Халид Булахруз
26
28
Торнстра
Йенс Торнстра
16'
16'
90
6
Класи
Йорди Класи
90
21
Вилена
Тонни Вилена
90
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
60'
60'
82
15
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
90
10
Иммерс
Лекс Иммерс
90
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
2
Уилкшир
Люк Уилкшир
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
17
Ману
Элвис Ману
88'
4
Басачикоглу
Билал Басачикоглу
31
Даммерс
Вессел Даммерс