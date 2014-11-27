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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 21:00 МСК
27.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
1
Штех
Марек Штех
90
25
Холек
Марио Холек
90
16
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
9
Докал
Борек Докал
90
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
72
21
Лафата
Давид Лафата
90
Запасные
31
Ворел
Войтех Ворел
15
Ковач
Радослав Ковач
3
Памич
Мануэл Памич
4
Швейдик
Ондрей Швейдик
17
Вацек
Камил Вацек
7
Прикрыл
Томаш Прикрыл
49
Шик
Патрик Шик
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
16
Место
Джандоменико Место
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
77
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
69
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
91
Сапата
Дуван Сапата