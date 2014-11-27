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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Слован
Братислава
Сума 11
1:3
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 9
Кубо 18
Кубо 63
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 21:00 МСК
27.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Пол Ван Букел
Пол Ван Букел
Главный Судья
Составы
Слован
мин
1
Перниш
Душан Перниш
90
4
Чикош
Эрик Чикош
90
21
Колчак
Кристиан Колчак
90
9
Галенар
Юрай Галенар
80
20
Сума
Сейдуба Сума
11'
11'
90
7
Кубик
Франтишек Кубик
82
26
Гудак
Давид Гудак
90
16
Горосито
Николас Горосито
90
8
Грендель
Эрик Грендель
90
77
Пелтье
Лестер Пелтье
90
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
90
Запасные
22
Полачек
Мартин Полачек
18
Багайоко
Мамаду Багайоко
14
Яблонски
Томаш Яблонски
25
Сипляк
Михал Сипляк
11
Милинкович
Марко Милинкович
10
Жофчак
Игор Жофчак
33
Виттек
Роберт Виттек
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
71
19
Сарате
Гонсало Сарате
80
99
Оаро
Гийом Оаро
9'
9'
67
31
Кубо
Юя Кубо
18'
63'
18', 63'
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Роша
Ален Роша
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
14
Гаич
Милан Гаич
10
Костанцо
Морено Костанцо
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
7
Афум
Самуэль Афум