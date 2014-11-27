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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 43
Миральяс 75
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 21:00 МСК
27.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
4
Шефер
Марсель Шефер
90
25
Налдо
Налдо
90
8
Виейринья
Виейринья
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
19
Маланда
Жуниор Маланда
63
22
Густаво
Луис Густаво
90
10
Хант
Аарон Хант
75
9
Перишич
Иван Перишич
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
77
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
15
Треш
Кристиан Треш
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
11
Олич
Ивица Олич
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
15
Дистен
Сильвен Дистен
90
29
Гарбатт
Люк Гарбатт
90
2
Хибберт
Тони Хибберт
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
31
17
Бешич
Мухамед Бешич
90
7
МакГиди
Эйден МакГиди
90
5
Это'О
Самуэль Это'О
73
11
Миральяс
Кевин Миральяс
75'
75'
83
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
43'
43'
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
27
Браунинг
Таяс Браунинг
21
Осман
Леон Осман
20
Баркли
Росс Баркли
9
Коне
Аруна Коне
27
Атсу
Кристиан Атсу