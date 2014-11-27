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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Торнстра 56
Эль-Ахмади 83
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 21:00 МСК
27.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Фейеноорд
мин
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
22
ван Бик
Свен ван Бик
90
23
Булахруз
Халид Булахруз
90
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
83'
83'
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
56'
56'
90
6
Класи
Йорди Класи
90
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
15
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
90
10
Иммерс
Лекс Иммерс
90
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
4
Матейсен
Йорис Матейсен
21
Вилена
Тонни Вилена
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
27
Схакен
Рубен Схакен
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
23
Коке
Коке
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
80
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
17
Суарес
Денис Суарес
61
14
Аспас
Яго Аспас
60
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Бету
Бету
21
Пареха
Николас Пареха
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
19
Банега
Эвер Банега
20
Витоло
Витоло
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
9
Бакка
Карлос Бакка