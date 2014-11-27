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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Риека
Риека
Мойзес 26
Крамарич 34
2:0
Матч завершен
Стандард
Льеж
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
27 нояб. 2014, 21:00 МСК
27.11.2014, 21:00 МСК
четверг
Штефан Штудер
Штефан Штудер
Главный Судья
Составы
Риека
мин
16
Мочинич
Иван Мочинич
90
25
Варгич
Иван Варгич
90
89
Югович
Ведран Югович
90
88
Мойзес
Мойзес
26'
26'
89
11
Томечак
Иван Томечак
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
13
Лешкович
Марко Лешкович
90
15
Митрович
Матей Митрович
90
8
Яяло
Мато Яяло
77
10
Шарбини
Анас Шарбини
66
91
Крамарич
Андрей Крамарич
34'
34'
90
Запасные
32
Прскало
Андрей Прскало
19
Самарджич
Мирал Самарджич
0
Лима
Рубен Лима
24
Бертоша
Матео Бертоша
14
Цвиянович
Горан Цвиянович
20
Квржич
Зоран Квржич
99
Крстанович
Иван Крстанович
Стандард
мин
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
90
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
90
6
Киман
Лоран Киман
90
66
Милец
Мартин Милец
90
36
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
90
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
68
15
де Сар
Жульен де Сар
90
23
Требель
Адриан Требель
90
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
46
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
90
9
Араужо
Винисиус Араужо
58
Запасные
1
Кавашима
Эиджи Кавашима
27
Андраде
Дарвин Андраде
4
Фати
Рикардо Фати
11
Виера
Хонатан Виера
32
Уотт
Тони Уотт
14
Оно
Юджи Оно
67
Луманза
Тортоль Луманза