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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Де Гузман 45
Де Гузман 65
Де Гузман 83
3:0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Кенн Хансен
Кенн Хансен
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
4
Энрике
Энрике
90
5
Бритос
Мигель Бритос
38
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
16
Место
Джандоменико Место
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
45'
65'
83'
45', 65', 83'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
73
91
Сапата
Дуван Сапата
79
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
8
Жоржиньо
Жоржиньо
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
21
Роша
Ален Роша
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
14
Гаич
Милан Гаич
60
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
99
Оаро
Гийом Оаро
68
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
60
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
8
Лецяск
Ян Лецяск
30
Никчи
Адриан Никчи
23
Суттер
Скотт Суттер
19
Сарате
Гонсало Сарате
7
Афум
Самуэль Афум
31
Кубо
Юя Кубо