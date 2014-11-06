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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Лафата 29
Крейчи 32
Намойнесу 74
Лафата 84
4:0
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
90
16
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
74'
74'
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
32'
32'
90
9
Докал
Борек Докал
72
18
Конате
Тьемоко Конате
90
6
Ваха
Лукаш Ваха
79
21
Лафата
Давид Лафата
29'
84'
29', 84'
89
Запасные
1
Штех
Марек Штех
15
Ковач
Радослав Ковач
3
Памич
Мануэл Памич
4
Швейдик
Ондрей Швейдик
17
Вацек
Камил Вацек
11
Маречек
Лукаш Маречек
29
Беднар
Роман Беднар
Слован
мин
1
Перниш
Душан Перниш
90
81
Лашик
Рихард Лашик
90
4
Чикош
Эрик Чикош
90
21
Колчак
Кристиан Колчак
90
7
Кубик
Франтишек Кубик
73
18
Багайоко
Мамаду Багайоко
90
3
Ниняй
Бранислав Ниняй
90
10
Жофчак
Игор Жофчак
90
11
Милинкович
Марко Милинкович
90
8
Грендель
Эрик Грендель
82
77
Пелтье
Лестер Пелтье
46
Запасные
22
Полачек
Мартин Полачек
14
Яблонски
Томаш Яблонски
26
Гудак
Давид Гудак
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
20
Сума
Сейдуба Сума
33
Виттек
Роберт Виттек
9
Галенар
Юрай Галенар