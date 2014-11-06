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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Осман 27
Ягиелка 42
Нейсмит 61
3:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
42'
42'
90
15
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Хибберт
Тони Хибберт
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
67
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
85
21
Осман
Леон Осман
27'
27'
90
7
МакГиди
Эйден МакГиди
66
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
61'
61'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
20
Баркли
Росс Баркли
5
Это'О
Самуэль Это'О
27
Атсу
Кристиан Атсу
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
75
14
Кьер
Симон Кьер
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
20
Мендес
Райан Мендес
63
11
Фрай
Михаэль Фрай
63
27
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
18
Берья
Франк Берья
22
Розегнал
Давид Розегнал
12
Мейте
Суалихо Мейте
34
Траоре
Адама Траоре
9
Роделен
Ронни Роделен
26
Ру
Нолан Ру