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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хант 47
Хант 57
Гилавоги 73
Бендтнер 89
Бендтнер 90
5:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 72
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Пол Ван Букел
Пол Ван Букел
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
4
Шефер
Марсель Шефер
40
25
Налдо
Налдо
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
9
Перишич
Иван Перишич
46
22
Густаво
Луис Густаво
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
73'
73'
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
8
Виейринья
Виейринья
90
12
Дост
Бас Дост
75
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
5
Клозе
Тимм Клозе
10
Хант
Аарон Хант
47', 57'
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
19
Маланда
Жуниор Маланда
11
Олич
Ивица Олич
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90'
89'
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
29
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
14
Вандерсон
Вандерсон
72'
72'
79
9
Ари
Ари
71
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
11
Измайлов
Марат Измайлов
7
Мамаев
Павел Мамаев
20
Аджинджал
Руслан Аджинджал