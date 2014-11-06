Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Гамейро 19
Рейес 41
Бакка 90
3:1
Матч завершен
Стандард
Льеж
М'Поку 32
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Бобби Мэдден
Бобби Мэдден
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
13
Бету
Бету
46
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
41'
41'
57
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
17
Суарес
Денис Суарес
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
19'
19'
90
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
71
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
3
Наварро
Фернандо Наварро
23
Коке
Коке
19
Банега
Эвер Банега
20
Витоло
Витоло
14
Аспас
Яго Аспас
9
Бакка
Карлос Бакка
90'
Стандард
мин
27
Андраде
Дарвин Андраде
90
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
90
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
63
6
Киман
Лоран Киман
90
66
Милец
Мартин Милец
90
36
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
90
25
Луи
Джефф Луи
69
21
Эно
Эйонг Эно
90
23
Требель
Адриан Требель
82
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
32'
32'
90
Запасные
1
Кавашима
Эиджи Кавашима
4
Фати
Рикардо Фати
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
15
де Сар
Жульен де Сар
32
Уотт
Тони Уотт
14
Оно
Юджи Оно
67
Луманза
Тортоль Луманза