Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Эль-Ахмади 8
Иммерс 20
2:0
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
6 нояб. 2014, 23:05 МСК
6.11.2014, 23:05 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Фейеноорд
мин
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
22
ван Бик
Свен ван Бик
90
2
Уилкшир
Люк Уилкшир
73
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
8'
8'
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
90
6
Класи
Йорди Класи
90
15
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
90
10
Иммерс
Лекс Иммерс
20'
20'
90
17
Ману
Элвис Ману
62
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
23
Булахруз
Халид Булахруз
21
Вилена
Тонни Вилена
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу
Риека
мин
89
Югович
Ведран Югович
90
25
Варгич
Иван Варгич
90
88
Мойзес
Мойзес
61
11
Томечак
Иван Томечак
79
22
Леовац
Марин Леовац
90
19
Самарджич
Мирал Самарджич
90
13
Лешкович
Марко Лешкович
90
14
Цвиянович
Горан Цвиянович
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
10
Шарбини
Анас Шарбини
50
91
Крамарич
Андрей Крамарич
90
Запасные
32
Прскало
Андрей Прскало
29
Вешович
Марко Вешович
24
Бертоша
Матео Бертоша
15
Митрович
Матей Митрович
16
Мочинич
Иван Мочинич
20
Квржич
Зоран Квржич
99
Крстанович
Иван Крстанович