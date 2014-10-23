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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 52
Бертоне 90
2:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 20:00 МСК
23.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
14
Гаич
Милан Гаич
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
99
Оаро
Гийом Оаро
52'
52'
90
31
Кубо
Юя Кубо
71
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
86
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Роша
Ален Роша
30
Никчи
Адриан Никчи
10
Костанцо
Морено Костанцо
19
Сарате
Гонсало Сарате
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90'
7
Афум
Самуэль Афум
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Энрике
Энрике
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
84
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
75
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
25
Мичу
Мичу
62
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
26
Кулибали
Калиду Кулибали
17
Гамшик
Марек Гамшик
16
Место
Джандоменико Место
14
Лопес
Давид Лопес
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Кальехон
Хосе Кальехон