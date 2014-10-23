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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 20:00 МСК
23.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Мануэль Де Соуза
Мануэль Де Соуза
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
18
Берья
Франк Берья
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
14
Кьер
Симон Кьер
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
86
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
9
Роделен
Ронни Роделен
73
27
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
22
Розегнал
Давид Розегнал
15
Сидибе
Джибриль Сидибе
10
Мартен
Марвин Мартен
26
Ру
Нолан Ру
20
Мендес
Райан Мендес
11
Фрай
Михаэль Фрай
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
15
Дистен
Сильвен Дистен
90
2
Хибберт
Тони Хибберт
90
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
64
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
17
Бешич
Мухамед Бешич
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
7
МакГиди
Эйден МакГиди
82
5
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
30
Алькарас
Антолин Алькарас
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
4
Гибсон
Даррон Гибсон
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
27
Атсу
Кристиан Атсу