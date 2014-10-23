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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 20:00 МСК
23.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
90
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
90
6
Киман
Лоран Киман
90
5
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
66
Милец
Мартин Милец
90
4
Фати
Рикардо Фати
90
21
Эно
Эйонг Эно
67
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
79
23
Требель
Адриан Требель
90
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
90
Запасные
28
Хуберт
Гийом Хуберт
36
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
27
Андраде
Дарвин Андраде
11
Виера
Хонатан Виера
15
де Сар
Жульен де Сар
9
Араужо
Винисиус Араужо
25
Луи
Джефф Луи
Севилья
мин
13
Бету
Бету
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
64
12
Иборра
Висенте Иборра
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
22
Видаль
Алейш Видаль
78
7
Гамейро
Кевин Гамейро
63
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
23
Коке
Коке
25
Мбиа
Стефан Мбиа
17
Суарес
Денис Суарес
14
Аспас
Яго Аспас
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
9
Бакка
Карлос Бакка