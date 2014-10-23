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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Риека
Риека
Крамарич 63
Крамарич 71
Крамарич 76
3:1
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Торнстра 66
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
23 окт. 2014, 20:00 МСК
23.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Том-Харальд Хаген
Том-Харальд Хаген
Главный Судья
Составы
Риека
мин
25
Варгич
Иван Варгич
90
89
Югович
Ведран Югович
84
88
Мойзес
Мойзес
89
11
Томечак
Иван Томечак
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
13
Лешкович
Марко Лешкович
65
15
Митрович
Матей Митрович
90
14
Цвиянович
Горан Цвиянович
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
10
Шарбини
Анас Шарбини
90
91
Крамарич
Андрей Крамарич
63'
71'
76'
63', 71'
76'
90
Запасные
32
Прскало
Андрей Прскало
19
Самарджич
Мирал Самарджич
29
Вешович
Марко Вешович
16
Мочинич
Иван Мочинич
20
Квржич
Зоран Квржич
21
Зломислич
Дамир Зломислич
99
Крстанович
Иван Крстанович
Фейеноорд
мин
24
Стеенвоорден
Мэттью Стеенвоорден
90
16
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
18
Нелом
Микел Нелом
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
2
Уилкшир
Люк Уилкшир
46
8
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
28
Торнстра
Йенс Торнстра
66'
66'
90
6
Класи
Йорди Класи
90
15
Казим-Ричардс
Колин Казим-Ричардс
80
10
Иммерс
Лекс Иммерс
90
17
Ману
Элвис Ману
80
Запасные
1
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
23
Булахруз
Халид Булахруз
21
Вилена
Тонни Вилена
7
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
26
Карсдорп
Рик Карсдорп
19
те Вреде
Митчелл те Вреде
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу