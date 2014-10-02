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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Слован
Братислава
0:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 35
Игуаин 74
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Марио Страхоня
Марио Страхоня
Главный Судья
Составы
Слован
мин
1
Перниш
Душан Перниш
90
81
Лашик
Рихард Лашик
85
4
Чикош
Эрик Чикош
90
9
Галенар
Юрай Галенар
90
14
Яблонски
Томаш Яблонски
90
20
Сума
Сейдуба Сума
90
7
Кубик
Франтишек Кубик
71
3
Ниняй
Бранислав Ниняй
90
16
Горосито
Николас Горосито
90
8
Грендель
Эрик Грендель
46
77
Пелтье
Лестер Пелтье
90
Запасные
22
Полачек
Мартин Полачек
26
Гудак
Давид Гудак
11
Милинкович
Марко Милинкович
10
Жофчак
Игор Жофчак
21
Колчак
Кристиан Колчак
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
6
Форжт
Павел Форжт
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
35'
35'
79
88
Инлер
Гекхан Инлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
63
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
14
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
91
Сапата
Дуван Сапата
73
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
16
Место
Джандоменико Место
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
74'
7
Кальехон
Хосе Кальехон
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье