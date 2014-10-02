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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Ваха 27
Лафата 29
Лафата 85
3:1
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 52
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
2 окт. 2014, 20:00 МСК
2.10.2014, 20:00 МСК
четверг
Михаил Кукулакис
Михаил Кукулакис
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
25
Холек
Марио Холек
90
16
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
64
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
8
Докал
Борек Докал
90
18
Конате
Тьемоко Конате
81
6
Ваха
Лукаш Ваха
27'
27'
90
21
Лафата
Давид Лафата
29'
85'
29', 85'
90
Запасные
1
Штех
Марек Штех
15
Ковач
Радослав Ковач
4
Швейдик
Ондрей Швейдик
17
Вацек
Камил Вацек
11
Маречек
Лукаш Маречек
33
Брезнаник
Михал Брезнаник
6
Прикрыл
Томаш Прикрыл
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
21
Роша
Ален Роша
90
22
Вютрих
Грегори Вютрих
69
14
Гаич
Милан Гаич
90
23
Суттер
Скотт Суттер
66
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
89
99
Оаро
Гийом Оаро
52'
52'
90
29
Нуццоло
Рафаэль Нуццоло
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
4
Вилотич
Милан Вилотич
3
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
30
Никчи
Адриан Никчи
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
7
Афум
Самуэль Афум
31
Кубо
Юя Кубо